10500 جنيه.. تعيد سمع «أنور»

الطفل أنور صابر رشدى يبلغ من العمر 15 عاماً، يدرس بالصف الثانى الإعدادى، منذ ولادته اكتشف الاطباء إصابته بضعف سمع عصبى حسى شديد الأذنين، ويحتاج إلى جراحة لزرع قوقعة بالأذن، وأجريت له جراحة زرع قوقعة بالأذن اليمنى.

واستمر الطفل فى عمل جلسات تخاطب بشكل يومى، وبحمد الله تعالى تحصنت الحالة، إلا أن السمع مهدد بالفقدان، جهاز السمع «القوقعة» يحتاج كل فترة إلى صيانة وقطع غيار مثل ميكروفون أو بطاريات أو أسلاك أو مغناطيس، وهذه الأشياء المطلوبة الآن تتكلف عشر آلاف وخمسمائة جنيه، هذه المبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للأسرة، والأم مطلقة ولديها طفلة أخرى بالتعليم الإعدادى، ولا تملك من حطام الدنيا شيئًا تساعد به فى إنقاذ سمع صغيرها المهدد بالصمم، ولا تستطيع تلبية المتطلبات الضرورية لهم، والطفل مهدد بفقدان السمع والتعثر فى الحياة، لتوقف «القوقعة» عن العمل بسبب الحاجة لقطع غيار وصيانة، ويحتاج الطفل جلسات تخاطب يوميًا تتكلف ألف وخمسمائة جنيه شهريًا.

جاءت أم الطفل إلى عيادة الوفد تبحث عن الأمل فى إنقاذ فلذة كبدها، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة، ولا يوجد للأسرة أى مصدر مالى يساهم فى نفقات الحياة.