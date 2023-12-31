«السبكى»: زيادة عدد الوافدين للحصول على العلاج فى منشآتنا الصحية

عقد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعاً، لمتابعة مؤشرات أداء ملف السياحة العلاجية بالهيئة، ومشروعها «نرعاك فى مصر»، بحضور عدد من قيادات الهيئة، ومشرفى العموم على ملف السياحة العلاجية، وبمشاركة مديرى الأفرع والمنشآت الصحية ومسئولى السياحة العلاجية فى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس» عبر تقنية الزووم، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

واطلع «السبكى»، خلال الاجتماع، على إنجازات ملف السياحة العلاجية بالهيئة فى مختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل خلال عام 2023، بما فى ذلك قسم شئون المرضى الأجانب بفروع الهيئة، واعتماد لائحة السياحة العلاجية، وتكوين باقات للسياحة العلاجية، وبناء فرق مدربة فى الفروع، ووضع أفضل رحلة علاج للمرضى الوافدين، بالإضافة إلى بناء شبكة من العملاء لتقديم الخدمات الطبية، وافتتاح أماكن وعيادات طبية للسياحة العلاجية.

وأضاف السبكى أن تحسن مؤشرات السياحة العلاجية فى جنوب سيناء والأقصر أثر إيجاباً على المؤشرات المالية للهيئة من النقد الأجنبى، إلى جانب زيادة عدد الوافدين للحصول على العلاج فى منشآتنا الصحية، متابعاً: نتطلع لأن نكون أحد موارد الدولة للنقد الأجنبى.

ووافق الدكتور أحمد السبكى، خلال الاجتماع، على مقترح إنشاء وحدة للسياحة العلاجية بالمقر الرئيسى للهيئة العامة للرعاية الصحية، وعرضه على مجلس إدارة الهيئة الاجتماع التالى، لافتاً إلى توافر أقسام لشئون المرضى الأجانب بالفروع فى المحافظات ما يسهم فى متابعة الحالات بشكل احترافى.