في ذكرى وفاة أسطورة الصحافة.. من هو الكاتب الصحفي جمال بدوي ؟

اليوم الذكرى السادسة عشرة على رحيل الكاتب الصحفي الكبير جمال بدوي، حيث رحل الفقيد عن ديانا في 31 ديسمبر 2007، تاركا وراءه مسيرة صحفية غنية ومؤلفات تاريخية مهمة.

محمد جمال الدين إسماعيل بدوى، كاتب صحفى ومؤرخ، ويعتبر من أشهر مؤرخى العصر الحديث، كتب في التاريخ والسياسة والفكر، حصل على جوائز وأوسمة من الرئيس مبارك عام 1995.

كما حصل على الجائزة الأولى من جريدة "الشرق الأوسط" عن أفضل مقال نشر في 1996، وحاز كتابه "أنا المصرى" أوسكار أفضل كتاب بالمعرض الدولى للكتاب في 2004.

ولد الكاتب الصحفي جمال بدوي بمدينة بسيون بالغربية عام 1934 ونشأ وتعلم في كتاتيبها ومدارسها الأولى، وتخرج في كلية الآداب، جامعة القاهرة، قسم الصحافة في 1961، أثناء دراسته اختاره مصطفى أمين للعمل في "أخبار اليوم" وانتدب عام 1972 مع آخرين لدولة الإمارات لتأسيس صحيفة "الاتحاد"، وعاد في 1981 إلى "أخبار اليوم".

شارك جمال بدوي عام 1984 في تأسيس صحيفة "الوفد" مع الراحل مصطفى شردى، وعمل مديرا للتحرير، ثم رئيسا للتحرير عام 1989، واستقال وعاد إلى "أخبار اليوم".

أسس بدوى جريدة "صوت الأزهر" في 1999، ودخل العديد من المعارك الصحفية، منها معركته الشهيرة ضد الصحافة الصفراء وما تنشره من أخبار كاذبة تضر بسمعة كثيرين، ومعركته ضد قانون اغتيال حرية الصحافة رقم 93 لعام 1995 التي انتهت برفض الرئيس مبارك التصديق عليه.

وكان لبدوى برامج تليفزيونية للتأريخ، ومنها «حكايات مصرية» و«قطايف»، وأصدر نحو عشرين كتابا في الفكر والتاريخ، منها «فى محراب الفكر، محمد على وأولاده، مسلمون وأقباط من المهد إلى المجد، في دهاليز الصحافة، الطغاة والبغاة، مصر من نافذة التاريخ، المسافرون إلى الله بلا متاع، معارك صحفية، المماليك على عرش فرعون، حكايات مصرية، أنا المصرى». توفي «زى النهارده» في 31 ديسمبر 2007.