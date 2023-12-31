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الأحد 31 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

احتفالات تايلاند بالعام الجديد 2024 (فيديو)

احتفالات تايلاند
احتفالات تايلاند بالعام الجديد 2024

عرضت فضائية “العربية”، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق لقطات من احتفالات تايلاند بالعام الجديد 2024.

 

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وأوضح الفيديو لحظة اشتعال الألعاب النارية في الساحات مع أول لحظات العام الجديد 2024.

 

واحتفل النيوزيلنديون بالعام الجديد قبل حلوله في أغلب مناطق العالم الأخرى، وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، اليوم الأحد، لحظة إطلاق الألعاب النارية احتفالًا بعام 2024.

 

 

 

أغرب طقوس الاحتفال برأس السنة في بعض الدول:

 

 

 

 

الدنمارك:

 

تعد الدنمارك من الدول التي تحتفي بليلة رأس السنة  كل عام، ولكن لديها بعض العادات والتقاليد الغريبة، حيث يقوم الشعب الدنماركي بتحطيم وكسر الأطباق، إذ يعتقد الدنماركيون أنه كلما زادت أعداد الأطباق المحطمة خارج المنزل زاد الحظ في العام الجديد.

 

 

 

الصين: 

 في الصين يقوم بعض الأشخاص قبل بدء احتفالات رأس السنة بتنظيف المنازل في كل الزوايا اعتقادًا منهم أنها تطرد الحظ السيئ من العام الماضي، ووضع الزهور والنباتات الصينية لجلب الحظ السعيد في العام الجديد، فضلًا عن توزيع النقود على الأطفال.

 

 

هولندا:

 

 يقوم الشعب الهولندي برمي الأشجار بالنيران اعتقادًا منهم أنها تطرد الحظ السيئ من العام الماضي، واستقبال أرواح السنة الجديدة.

 

 

تركيا:

 

 

 يقوم الشعب التركي برش الملح على عتبات المنازل ليلة رأس السنة، اعتقادًا منهم أنها تجلب السلام في منازلهم، ومنهم من يقوم برمي ثمار الرمان باعتبار أنه يجلب الثروة الكبيرة في العام الجديد.

 

إسبانيا: 

 يشتهر الشعب الإسباني بحفل "نوشفيغا"، الذي يعني الليلة الكبيرة، ويتمثل ببقاء الأشخاص في المنازل حتى منتصف الليل، ويتناولون حبة عنب واحدة في كل ساعة ابتداءً من الساعة السادسة مساءً وحتى منتصف الليل.

 

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