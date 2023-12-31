أستاذ استثمار: 2023 لم يكن الأفضل اقتصاديًا حول العالم وعلينا بالتفاؤل 2024

أكد د. هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن عام 2023 لم يكن هو الأفضل اقتصاديًا حول العالم، مشددًا على أنه لم يكن الأفضل بأراء معظم دول العالم، موضحًا أن الأزمات التي شهدناها في 2023 لم تأتي فجأة ولكنها استكمال لأزمات مستمرة وموجودة منذ 2019 وجائحة كورونا ومرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية ومن ثم حرب غزة.

عام 2023 لم يكن هو الأفضل اقتصاديًا حول العالم

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأزمات التي مر بها العالم كانت هي ضغط على شعوب العالم، منوهًا بأن الجميع على مستوى العالم خلال 2023 عانى من ارتفاع الأسعار وضغوط على الاقتصاديات في كل دول العالم، موضحًا أن المؤشرات لا تهدينا إلى التفاؤل ولكنه الوسيلة الوحيدة للعمل والاجتهاد والاستمرار في تحقيق الإنجازات.

وأوضح أنه لابد أن ندخل 2024 بمزيد من التفاؤل وليس هناك حل على الأرض إلا بتسوية القضية الفلسطينية ومحاولة في إيجاد حلول قريبة للأزمة داخل روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن تهدئة الأزمات هو الحل لتحسين الوضع الاقتصادي على مستوى العالم، مشددًا على أن ليس لدينا بديل في 2024 إلا التفاؤل بعد انتهاء عام 2023، حيث إن الإنسان المحبط لن يكون لديه القدرة على العمل ويزيد من الأزمة وعلينا الاجتهاد والتعامل مع الأزمة والوصول للحل.

وشدد على أن الحرب لا تنتهي بفائز ومهزوم ولكنها تنتهي إلى التفاوض والسلام ولابد أن يكون هو التحرك خلال الفترة الحالية للتهدئة والوصول لتسويات للمشكلات الراهنة، مؤكدًا أن ليس هناك دولة في منى عن الآثار الضاغطة على الأوضاع الاقتصادية.