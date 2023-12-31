أسامة الأزهري: إسرائيل فُضحت أمام العالم أجمع

بعد استشهاد خطيب المسجد الأقصى السابق..

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، الشيخ المرابط الشهيد يوسف سلامة وزير الأوقاف وخطيب المسجد الأقصى السابق، الذي استشهد نتيجة غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.



وقال د. أسامة الأزهري «أنعي بخالص الحزن والأسى فضيلة الشيخ المرابط الشهيد يوسف سلامة إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، داعيا الله عز وجل أن يرحم الفقيد ويتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته».



أكد أسامة الأزهري، أن إسرائيل فُضحت أمام العالم أجمع، مشيرًا إلى أن ما يشهده قطاع غزة من أوضاع مأساوية يمثل أكبر منعطف في تاريخ القضية الفلسطينية منذ عام 1948 .

إجرام الكيان الصهيوني



ولفت إلى أنه مع استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة من قتل إرهاب وحشية وسفك للدماء وقصف للمستشفيات، تيقن للجميع مدى إجرام هذا الكيان الصهيوني الغاشم.

أطلق الازهر الشريف خلال 2023 العديد من الشاحنات العملاقة إلى قطاع غزة محملة بالأدوية والمواد الطبيَّة والغذائية والإغاثية، بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر، تحت شعار «جاهدوا بأموالكم .. وانصروا فلسطين» لدعم أهلنا في قطاع غزة، الذين يتعرضون للعدوان الصهيوني الغاشم.

انطلقت في الأول من نوفمبر 2023، ضمن حملة "أغيثو غزة"، القافلة الأولى من بيت الزكاة والصدقات المصري إلى غزة، والتي تكونت من ن 18 شاحنة عملاقة إلى قطاع غزة محملة بالأدوية والمواد الطبيَّة والغذائية والإغاثية، بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر، تحت شعار «جاهدوا بأموالكم .. وانصروا فلسطين» لدعم أهلنا في قطاع غزة، الذين يتعرضون للعدوان الصهيوني الغاشم.



وفي الـ 17 من نوفمبر، انطلقت قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لجامعة الأزهر إلى الأشقاء في قطاع غزة، وقد تكونت من 12 شاحنة كبرى؛ تحتوي على مواد غذائية وطبية وأدوية وبطاطين وملابس وماء وغير ذلك مما يحتاجه الشعب الفلسطيني الشقيق.



وفي الـ 18 من نوفمبر 2023، أطلق بيت الزكاة والصدقات المصري القافلة الثانية إلى ميناء رفح البري، وهي أكبر قافلة إغاثية من بيت الزكاة والصدقات المصري لأهلنا في غزة، بتوجيهات شيخ الأزهر، مكونة من 40 شاحنة محملة بالأدوية والمواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والمعيشة.



وفي الـ 28 من الشهر نفسه، أطلق بيت الزكاة والصدقات المصري القافلة الثالثة إلى ميناء رفح البري، وقد تكونت من 17 شاحنة كبرى تحمل مواد غذائية وإغاثية ومستلزمات الإيواء وخصوصًا احتياجات الشتاء.



وفي الـثاني من ديسمبر 2023، وجه فضيلة الإمام الأكبر بإعفاء طلاب فلسطين من المصروفات الدراسية واستضافتهم بمدينة البعوث الإسلامية، إضافة إلى صرف مبلغ مالي شهريًّا لكل طلاب فلسطين الوافدين للدراسة بجامعة الأزهر، ومعاهد البعوث الإسلامية.



وفي الـ 5 من الشهر نفسه، أطلقت جامعة الأزهر قافلة المساعدات الإنسانية الثانية دعمًا للأشقاء في غزة، وقد تضمنت عدد من الشاحنات التي حملت 500 طن من المواد الغذائية والطبية والأدوية والبطاطين والملابس والماء وغير ذلك مما يحتاجه الأشقاء، استكمالا لمواقف الأزهر الشريف الثابتة لنصرة القضية الفلسطينية.