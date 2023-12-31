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الأحد 31 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

يجب على العالم الوقوف لإنهاء نزيف الدم

الحرب السودانية| وزير خارجية جيبوتي: الشعب السوداني الشقيق سئم من ويلات الحرب

رحب محمود على يوسف، وزير خارجية جيبوتي، بالرئيس إسماعيل عمر قيلي رئيس دولة جيبوتي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا “إيغاد”، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”،  لإنهاء الحرب وقف نزيف الدم.

وقال على، في تغيريدة عبر منصة أكس “تويتر سابقًا”، إن اللقاء الهدف منه بلورة رؤية تساعد الأطراف المتنازعة للوصول إلي وقف إطلاق النار في السودان.

وأضاف وزير خارجية جيبوتي، أن الشعب السوداني الشقيق سئم من ويلات الحرب، وأن هذه الحرب أخذت الأخضر واليابس والبلد دخل في نفق مظلم.

وناشد  محمود على يوسف، وزير خارجية جيبوتي، على جميع الدول المجاورة والمجتمع الدولي الأهتمام بجدية بالحرب السودانية السودانية، حتي يتوقف نزيف الدم ويعم السلام في هذا القطر الأصيل من الأمة.

 

 

حميدتي ورئيس جيبوتي 
حميدتي 

 

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