حصاد 2023| 17 قتيلاً في 3 جرائم أسرية تهز الرأي العام

شهد عام 2023 ثلاث مذابح أسرية هزت الشارع المصري، خلفت 17 قتيلاً، أغلبهم من الأطفال، الأولى كانت في كفر غطاطي بالهرم، حيث أقدم رجل على قتل زوجته وبناته الخمس ووقف يدخن السجائر.

الثانية كانت في حدائق المعادي، حيث أقدم شخص على قتل والده ووالدته وشقيقه وصديقه داخل منزلهم في حدائق المعادي والثالثة أقدم زوج على قتل زوجته وشقيقها ووالدها وأبنائهما رميا بالرصاص، وذلك بسبب الخلافات الزوجية بينهما.

عامل خردة يقتل زوجته وبناته الخمس ويقف يدخن السجائر

اقدم عامل خردة في منطقة كفر غطاطى بالهرم على ارتكاب مذبحة أسرية، حيث قتل زوجته وبناته الخمس، في جريمة بشعة أثارت صدمة الأهالي.

حاول المتهم إخفاء معالم جريمته، فأشعل النيران في المنزل، وشغل الموسيقى بصوت عالٍ لإخفاء أصوات استغاثات ضحاياه. ثم وقف يدخن السجائر، وكأنه لم يفعل شيئًا.

وعندما علم الأهالي بالجريمة، هرعوا إلى منزل المتهم، فوجدوا الدماء في كل مكان، وأصيبوا بالصدمة. وتم القبض على المتهم، وجار التحقيق معه.

جريمة قتل أسرية في حدائق المعادي

في حادثة مأساوية، أقدم شاب يدعى "أحمد" على قتل والده ووالدته وشقيقه وصديقه داخل منزلهم في حدائق المعادي.

وبدأت الواقعة عندما نشبت خلافات بين الشاب ووالده حول ملكية بعض العقارات، تطورت إلى مشادة كلامية، قام على إثرها الشاب بقتل والده بإطلاق النار عليه.

وبعد ذلك، دخلت الأم الغرفة لترى ما حدث، فقتل الشابها أيضًا. ثم قتل شقيقه وصديقه المتواجدان بالمنزل.

وبعد أن أدرك الشاب أنه قتل أسرته وصديقه، قام بدفن جثثهم الأربع أعلى سطح المنزل، مغطىً إياها بالرمال والأسمنت.

وعلى الفور، تلقت أجهزة الأمن إخطارًا بالحادث، انتقلت على إثره قوة من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، والتي أمرت بنقل الجثث إلى مشرحة زينهم، وسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن الشاب كان يرغب في التحصل على كافة ممتلكات الأسرة، فقام بقتلهم جميعًا.

وألقت الشرطة القبض على الشاب، وجارٍ التحقيق معه.

جريمة هزت الإسكندرية.. يقتل زوجته وعائلتها رميا بالرصاص

في جريمة هزت محافظة الإسكندرية، أقدم زوج على قتل زوجته وشقيقها ووالدها وأبنائهما رميا بالرصاص، وذلك بسبب الخلافات الزوجية بينهما.

بدأت الواقعة عندما نشبت خلافات زوجية بين الزوجين، وتدخلت أسرة الزوجة لحل النزاع، لكن الخلاف اشتد وتطور إلى مشاجرة.

وفي خضم المشاجرة، قام الزوج بإخراج سلاح ناري وإطلاق الأعيرة النارية على أفراد أسرة زوجته، مما أسفر عن مصرعهم جميعًا.

وعلى الفور، تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالحادث، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثث لـ 7 أشخاص، بينهم سيدة وشقيقها ووالدها وأبنائهما.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.