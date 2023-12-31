مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 31 ديسمبر، عند مستوى 4514.07 نقطة مرتفعًا بما يصل الى نحو 28.6 نقطة، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.64 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 4485.49 نقطة.

الأسهم فى مسقط

وبلغت قيمة التداول فى بورصة مسقط عند نحو 13 مليونًا و594 ألفًا و634 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 96.7 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 6 ملايين و910 آلاف و992 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.347 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.80 مليار ريال عُماني.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الأردنية

أغلقت الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد 31 ديسمبر، على ارتفاع بنسبة 0.14%، عند مستوى 2431.21 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية نحو 8.4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.4 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3367 صفقة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 31 ديسمبر، مرتفعًا بواقع 35.47 نقطة ليقفل عند مستوى 11967.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 205 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : معادن، ومعدنية، وأميانتيت، والباحة، وفيبكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، وأنابيب الشرق، وأسمنت المدينية، والوطنية للتعليم، ومسك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و4.34% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : شمس، والباحة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومعادن، وسال، وأماك، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم الأحد، مرتفعاً بنحو 305 نقاط ليقفل عند مستوى 24528.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.