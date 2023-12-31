إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية المحروسة بقنا
تمكنت الوحدة المحلية لقرية المحروسة بقنا برئاسة محمد سليم، من تنفيذ عدد ٣ حالات إزالة فورية تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة ٧٥٠ متر عبارة أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية إتجاه حوض كوم موج داخل حدود ال ٢ كيلو .
وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة .
وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.
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