إصدار 953 قرار تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة رأس سدر

صدق اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، على عدد 123 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة راس سدر " نموذج 10" وذلك خلال عرض المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن

ويصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر953 حالة تصالح علي مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء، بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.