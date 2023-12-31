محافظ جنوب سيناء يصدق على 158 حالة تصالح بمدينة دهب

صدق اللواء دكتورخالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد ، على عدد "4" قرارات حالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة دهب" نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء عبد الرحمن بهاء الدين رئيس مدينة دهب، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ويرتفع إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة دهب 158 حالة تصالح علي مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.