محافظ القاهرة: خدمة المواطن تأتي على رأس أولوياتنا ووضعنا برنامجا لتحديث العمل الإداري

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن المركز التكنولوجي النموذجى بحى الزيتون الذى تمت إقامته فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لانشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر به أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات ، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي النموذجى بحى الزيتون لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين بالحى، في حضور الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات المحافظة .

وأكد محافظ القاهرة أن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة، مشددا على رئيس الحى وجميع العاملين بالمركز التكنولوجى بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون .

المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الاداري بها ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الاداري بها ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الاجراءات بين الادارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة ، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين ، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية .

الجدير بالذكر أن عدد الأحياء المميكنة بمحافظة القاهرة يبلغ 35 حى مميكن ميكنة كاملة يضم جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من بينهم 34 مركز تكنولوجي بالاحياء ومركز تكنولوجي الديوان العام .

وعلى صعيد آخر وفى إطار جهود الدولة للتطوير الشامل لكافة مناطق القاهرة واستعادة الوجه الحضارى لها قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية بالمنطقة الشرقية لمتابعة أعمال تطوير وإعادة تخطيط منطقة ألماظة بإعتبارها المدخل الشرقى للعاصمة.

كما تفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التى قامت الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

وشملت الجولة كذلك متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الشرقية المختلفة والطرق المؤدية إليها، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة .

رافق المحافظ فى جولته د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.