ملتقى شباب المصريين بالكويت يهنئ الشعب المصري في الداخل والخارج بالعام الجديد

قدم ملتقى شباب المصريين بالكويت، برئاسة هاني كمال، التهاني للشعب المصري في الداخل والخارج، بمناسبة قدوم العام الجديد 2024.

وتمنى هاني كمال، من المولى عزو وجل أن يجعله عاما خيرا وأمنا وسلاما على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس عبد الفتاح السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن ينعم على مصرنا الغالية بالآمن والسلام والاستقرار.

كما تمنى رئيس ملتقي شباب المصريين بالكويت، أن يحمل العام الجديد كل الخير والبركة والتقدم والرخاء لمصرنا الحبيبة.