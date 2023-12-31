محافظ المنيا يبعث ببرقيات تهنئة لكبار رجال الدولة بالعام الميلادي الجديد

بعث اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وعدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجموع الشعب المصري.

داعيًا الله عز وجل أن يكلل جهودنا بالنجاح والتوفيق، من أجل رفعة ورخاء مصرنا العظيمة وشعبها العريق، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية، تحت القيادة السياسية الحكيمة وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو بناء الجمهورية الجديدة.