استشهاد 10 حوثيين في البحر الأحمر بعدما أجبروا سفينة إسرائيلية على التراجع

أعلنت كتائب القسام، منذ قليل استشهاد 10 من رجال الحوثيين، خلال صراع مع سفينة إسرائيلية بعد أن أجبروها على التراجع، وفي طريقهم للعودة استهدفتهم أحد السفن الأمريكية المتواجدة في البحر الأحمر.

وقالت القسام في بيان :" يختلط الدم اليمني بالدم الفلسطيني، فلله در اليمن أصل العرب، استشهد عشرة من أفراد القوات المسلحة اليمنية بعد صراع مع سفينة إسرائيلية".

وأضاف: " نالوا الشهادة في سبيل الله بقصف البوارج الأمريكية، للقوارب التي كانوا على متنها بعد أن اجبروا السفينة على التراجع".

على جانب آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، أن ‌‌‏مجاهدوا ‏المقاومة الإسلامية قاموا باستهداف تجمع ‏لجنود العدو في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة.‏

ونشرت المقاومة في بيان لها :" بيان صادر عن المقاومة الإسلامية، بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ صدق الله العلي العظيم، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، قام ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:45) من عصر يوم الأحد 31-12-2023 باستهداف تجمع ‏لجنود العدو في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة.‏

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