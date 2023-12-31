"الاستثمار في الثروة البشرية وإعداد الأجيال لوظائف المستقبل" ندوة بإعلام الداخلة

نظمت الهيئة العامة للاستعلامات فاعليات الحملة الإعلامية لتنمية الأسرة المصرية بمركز الداخلة محافظة الوادي الجديد وهي مبادرة هامة تهدف إلى تحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي المنشود في مصر. وتم تنظيم أولى فعاليات الحملة من قبل مركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد، برعاية رئيس قطاع الاعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى.

تحمل الحملة شعار "أسرتك ثروتك"، وتركز على التوعية والتثقيف بقضايا السكان والتنمية، بهدف استثمار الثروة البشرية وإعداد الأجيال المقبلة لمواجهة تحديات وظائف المستقبل. من خلال فعاليات الحملة، سيتم تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الأسر المصرية.

أكد محسن محمد سيد مدير مركز إعلام الداخلة بأن الهدف الرئيسي لهذه الحملة الإعلامية هو رفع الوعي بأهمية دور الأسرة المصرية في عملية التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. يهدف المركز إلى تقديم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التعليمية والثقافية للأسر المصرية لتعزيز المهارات الحياتية وتحسين جودة الحياة.

وأضاف محسن بأن الحملة بدأت بتنظيم مؤتمر موسع بعنوان "الاستثمار في الثروة البشرية وإعداد الأجيال المقبلة لوظائف المستقبل"، حيث تم دعوة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية والتعليم والعمل لتبادل الخبرات والمعرفة. وعلى رأسهم وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد الدكتور محمد كامل والدكتور محمد نصر كبك الأستاذ بمعهد البحوث والإرشاد بوزارة الزراعة وحشد من القيادات التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد وعدد من طلاب المدارس وتم مناقشة أهمية تطوير الموارد البشرية وتأهيل الشباب والأطفال لمواجهة تحديات سوق العمل المتغيرة.

وأشار محسن بأنه تم تنظيم مجموعة من الورش العمل التفاعلية والندوات للأسر المصرية، بهدف تعزيز المهارات الحياتية والتثقيف في مجالات مثل الترويج الصحي والتغذية الصحية والتوعية بأهمية التخطيط الأسري. تم توفير الفرصة للمشاركين لمناقشة التحديات والصعوبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية وتبادل الخبرات والحلول المبتكرة.

وأوضح مدير مركز إعلام الداخلة إلى أن المركز يعمل أيضًا على توفير المصادر التعليمية والمعلومات المفيدة للأسر المصرية عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. تتضمن هذه المصادر نصائح وإرشادات عملية للتعامل مع قضايا مثل التربية الصحية ورعاية الأسرة والتخطيط المالي.

وأفاد مدير مركز إعلام الداخلة بأن الحملة ستستمر على مدار عدة أشهر، حيث ستستضيف الكثير من الفعاليات والأنشطة التي تعزز دور الأسرة وتعزز التنمية المستدامة في المجتمع المصري. يأمل المركز في أن تشكل هذه الحملة خطوة هامة نحو بناء مجتمع قوي ومتماسك يستند إلى الأسرة كمحرك رئيسي للتنمية والرخاء.

وأعرب مدير مركز اعلام الداخلة، عن أهمية الحملة ودورها في توعية الأسر المصرية حول قضايا السكان والتنمية. وشدد على أن الاستثمار في الثروة البشرية هو أحد العوامل المهمة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وتوسع المؤتمر من خلال إجراء حوار شامل بين القادة التنفيذيين والمستشارين الموجودين والحضور، وخاصة طلاب المدارس، وتناول العديد من القضايا، وأهمها أهمية الاستثمار في الموارد البشرية والجهود التي تبذلها القيادة السياسية والأجهزة الحكومية لتدريب وتأهيل القوى العاملة لمواجهة التحديات المستقبلية، وكيفية تأهيل الطلاب أنفسهم للوظائف المستقبلية حتى يصبحوا عناصر متميزة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل والتنافس بكفاءة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وتمت مناقشة الموضوعات المطروحة في المؤتمر بشكل مستمر، وتركزت على المبادرات والفرص التي توفرها الحكومة لتدريب وتأهيل الطلاب والأجيال الجديدة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى المواد التعليمية التي يتعلمونها في الجامعات، وخاصة في المجالات التكنولوجية التي تعتبر محركاً للتنمية الاقتصادية. واتفق المشاركون في المؤتمر على أن الاستثمار في الموارد البشرية هو أحد أولويات الدولة في الوقت الحالي، حيث يعتبر أساساً للتنمية، وأن تطوير وتأهيل الموارد البشرية هو عنصر أساسي للاستمرار في عملية التطور التي بدأت وضمان استمرارها ونجاحها والتنافس في الأسواق العالمية. وتناول المؤتمر عدة محاور، من بينها أهمية ومفهوم استثمار الموارد البشرية، ومفهوم التنمية المستدامة، والجهات المسؤولة عن تأهيل وتدريب الموارد البشرية، ودور المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني في تطوير قدرات الموارد البشرية، وما يتطلبه الأجيال القادمة للتحضير لوظائف المستقبل، ورؤية مصر 2030 في بناء الإنسان واستثمار الموارد البشرية، وأخيراً استثمار رأس المال البشري ودوره في تحسين الاقتصاد.

وأبدى الطلاب والشباب الحاضرون في المؤتمر اهتماماً كبيراً بالتوجيهات والنصائح التي تم تقديمها حول كيفية إعداد الأجيال القادمة لتصبح خريجين متميزين يستطيعون مواكبة احتياجات وظائف المستقبل.

جانب من ضيوف المؤتمر

جانب من ضيوف المؤتمر

جانب من ضيوف المؤتمر

جانب من ضيوف المؤتمر