رفع 421 حالة إشغال بطريق دمنهور والدلنجات

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق مع شرطة المرافق من رفع 281 حالة إشغال طريق بمناطق (شجرة الدر - الجيش- عرابى - الجمهورية - النادى الاجتماعي - سيدي عمر - المعهد الديني).

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بتنفيذ حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 25 حالة إشغال بنطاق مناطق عدة.

وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 15 حالة إشغال طريق مخالف.

كما كلف اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات أحمد جبيل نائب رئيس المركز وعصام بركات مدير قسم الإشغالات وشرطة المرافق الدلنجات بشن حملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 100 حالة إشغال من شوارع المدينة سواء "ثابت ومتحرك" من شوارع المدينة وبجوار المدارس كما تم رفع البلدورات من أمام الباعة الجائلين وذلك لتسهيل الحركة المرورية بشوارع المدينة بالفترة الصباحية كما تم التأكيد على أصحاب المحلات عدم التعدي على حرم الطريق.

كما تم التحفظ على الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق الدلنجات.

كما أكد اللواء على استمرار الحملات بصفة مستمرة لعودة الانضباط لشوارع المدينة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كل الإشغالات على مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركة المرورية.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.