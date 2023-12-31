"الحجر الزراعي" يتابع بداية الموسم التصديري للموالح في محطات التعبئة والتصدير

تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفى إطار بدء الموسم التصديرى للبرتقال ٢٠٢٤/٢٠٢٣، قام الدكتور سعد موسى المشرف على الادارة المركزية للحجر الزراعى والعلاقات الزراعية الخارجية اليوم بالمرور على عدد من محطات تعبئة وتصدير الموالح لدول العالم المختلفة، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على المشكلات التى تواجه السادة المصدرين والتأكد من سلامة وسير الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها حرصا على سمعة وجودة الصادرات المصرية.

وقد قام موسي بالاطلاع على مستندات الحجر الزراعى الموجودة بمحطات التعبئة ومراجعة البيانات وكذلك الاستماع إلى آراء ووجهات نظر بعض السادة المصدرين بهدف ضبط المنظومة التصديرية وزيادة معدل انسياب السلع الزراعية المصرية إلى دول العالم المختلفة خاصة الموالح المصرية والتى تتميز بجودتها واقبال من المستهلك العربى والأجنبي عليها، كما قام ايضا بجولات داخل المحطات للتأكد من كفاءة عمليات الفرز والتعبئة.

ومن ناحية أخرى، أكد موسى أن الحجر الزراعى المصري يمتلك من الأدوات والخطط التى تمكنه من زيادة تواجد منتجات الموالح المصرية فى الأسواق العالمية كما يعمل طوال الوقت على سلامة وصول المنتج الزراعى إلى الخارج طبقا للتشريعات التى تطلبها دول العالم المختلفة.

وأشار إلى أن التكليفات الصادرة من الوزير فى هذا الخصوص تؤكد على دعم منظومة الحجر الزراعى ومنظومة التكويد التى تم تطبيقها خلال الثلاث أعوام الماضية والتى ثبت فاعليتها وقيام بعض الدول المستوردة بتبنيها ودعمها .