فيوتشر يقع في مجموعة نارية في قرعة كأس الرابطة المصرية

أوقعت قرعة بطولة كأس الرابطة والتي أقيمت ظهر اليوم الأحد، نادي مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الإتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة.

وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد الأول والثاني إلى دور الثمانية.

ومن المقرر أن يستهل مودرن فيوتشر مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره الإتحاد السكندري، على أن يواجه سموحة في المباراة الثانية، وينهي مبارياته بالمجموعة أمام بلدية المحلة، على أن يتم تحديد موعد وملاعب المبارايات لاحقاً.

وتنطلق بطولة كأس الرابطة يوم ٨ يناير وتنتهي قبل إنتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار.