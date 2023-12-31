أرقام 2023 .. مانشستر سيتي لا يعرف الخسارة على ملعبه

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2023 ، والذي شهد أحداث كروية كبرى على الصعيد الأوروبي ، جاء في مقدمتها تتويج فريق مانشسترسيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه ، كذلك التتويج بلقب مونديال الأندية خلال نسخته الأخيرة للمرة الأولى.





وخلال عام 2023 ، خاض مانشستر سيتي 28 لقاء على ملعبه “ملعب الاتحاد” ، تمكن من الانتصار في 25 مواجهة ، والتعادل في ثلاث لقاءات.



وعلى صعيد الأرقام ، سجل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رقما سلبيا ، خلال المواجهات الخمس الكبرى بمسابقة الدوري الإنجليزي قبل ختام عام 2023.

وخاض مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا 5 مواجهات أمام كبار إنجلترا ، تمكن خلالهم من تحقيق فوز وحيد ، وتلقي خسارة واحدة أيضًا ، مع السقوط في فخ التعادل الإيجابي ثلاث مباريات.

نتائج مانشستر سيتي في المواجهات الخمس الكبرىالموسم الحالي ..

وجاءت خسارة السيتي تحت قيادة جوارديولا في مواجهة وحيدة أمام أرسنال أكتوبر الماضي بالدوري الإنجليزي.

بينما جاء الفوز الوحيد ، على حساب الغريم التقليدي مانشستر يونايتد بثلاثية من دون رد بالدوري أيضًا أكتوبر الماضي.



أما التعادل ، جاء أمام تشيلسي برباعية لكل منهما في لقاء مثير نوفمبر الماضي بالبريميرليج، وتعادل آخر إيجابي أمام ليفربول بهدف لمثله نوفمبر الماضي بالدوري الإنجليزي.

ثم تعادل أخير مثير أمام توتنهام بثلاثية لكل منهما 3 ديسمبر الجاري لحساب الدوري الإنجليزي.