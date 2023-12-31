الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رابط التقديم على وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"

الشركة السعودية للخطوط
الشركة السعودية للخطوط الحديدية

برزت وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، على محركات البحث بموقع "جوجل"، اليوم الأحد،  بعدما أعلنت عن توفر 18 وظيفة شاغرة للعمل في كل من: "مكة المكرمة، وجدة، والرياض".

 الشركة السعودية للخطوط الحديدية

التخصصات المطلوبة في وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدية:

ونوهت إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، أن الوظائف الشاغرة جاءت في التخصصات التالية:

  • مساعد إداري.
  • أخصائي مبيعات خدمات الشحن.
  • خبير البنية التحتية لتقنية المعلومات.
  • أخصائي محاسبة الحسابات الدائنة.
  • أخصائي مشتريات البنية التحتية.
  • رئيس قسم محطة.
  • مشرف طاقم القطار.
  • مراقب حركة المرور.
  • مهندس أصول الركاب.
  • مهندس تخطيط قطار الركاب.
  • مدرب.
  • مدير حيازة الأراضي.
  • سائق قطار.
  • خبير تخطيط الشحن والمكتب الفني.
  • خبير هندسة صيانة عربات الشحن.
  • رئيس قسم الاستراتيجية وتخطيط الأعمال.
  • خبير مكتب إدارة المشاريع.

مزايا وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدية:

 الشركة السعودية للخطوط الحديدية

وأوضحت إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، أن هناك عدد من المزايا يحصل عليها الموظف لدي الشركة، والتي جاءت كالتالي:

  • رواتب تنافسية تحدد حسب المؤهل أو الخبرة.
  • بدل نقل 10% من الراتب الأساسي.
  • بدل سكن 25% من الراتب الأساسي.
  • تأمين طبي شامل للموظف وعائلته ووالديه.
  • إجازة سنوية مدفوعة.
  • فرص تدريب وتطوير داخل وخارج المملكة.

رابط التقديم على وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدية:

ويمكن التقديم على وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدة، على الرابط التالي:اضغط هنــــــــــــــا.

 

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