لون الحداد والشال الفلسطيني يسيطران على إطلالات المشاهير ليلة رأس السنة (صور)

حرصن بعض نجمات الفن عن التخلى لمظاهر الاحتفال بليلة رأس السنة تضامنًا مع احداث فلسطين المحزن وعدم اطلاق وقف النار على شعب غزة.

وارتبطت مظاهر الاحتفال بالكريسماس باللونين الأخضر والأحمر، حيث يرمز اللون الأحمر حيث يرمز إلى الدماء فى ميلاد المسيح، واللون الأخضر الذى يرمز إلى الخضرة ودائرة الحياة والطاقة الإيجابية، واللون الذهبى الذى يفضله الناس.

كارول سماحة بلون الحداد تودع عام 2023

وجاءت الفنانة كارول سماحة في المقدمة للتخلى عن التألق باللون الأحمر الذي يرمز الي الدماء في ميلاد السيد المسيح وعلاقته الدائمة باحتفالات الكريسماس، لتطل بفستان طويل مجسم ومزين بكم شيفون مطرز بحبات الترتر باللون الأسود.

كارول سماحة

درة تستغنى عن فستان السهرة الأحمر

وتخلت الفنانة التونسية درة زروق عن مظاهر الاحتفال مطلق لتختار الكاجوال بدلاً من التألق بفستان سهرة أحمر لافت التصميم كعادتها.

درة زروق

واكتفت الفنانة فيفي عبده بالخضوع لجلسة تصوير جديدة لتطل بفستان طويل ساك ينتمي لقصة الكب صمم من قماش الكريب وزين بوشاح أبيض حريري وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس.

فيفي عبده

بينما ظهرت وفاء عامر بإطلالة ساحرة مفعمة بالاحتشام والأناقة في أحدث ظهور لها، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من أعلى وفضفاض من أسفل مطرز من أعلى بحبات الخرز بلونين الأسود في النحاسي.

وفاء عامر

نسرين طافش تدعم الشعب الفلسطيني بنشقته الشهيرة

واحبت الفنانة التونسية نسرين طافش ان تتألق بالنقشة الشهيرة للشال الفلسطيني وهي بتودع عام 2023، حيث ارتدت هاي كول صوف أبيض اللون وعليه بليزر أنيق نسقت عليهما بنطال جينز أسود اللون.

نسرين طافش

كارلا حداد تطل بالدانتيل

وفضلت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد اللون الأسود لتطل بفستان أنيق طويل ساك بأكمام طويلة صمم من قماش الدانتيل.

كارلا حداد

مفيدة شيحة تطل بالأبيض في الأسود تضامنًا مع أحداث غزة

واختارت الإعلامية مفيدة شيحة أن تطل بإطلالة أنوثية جذابة، حيث ارتدت بجاكيت صوف قصير باللونين الأبيض في الأسود مزين بالأزرار الذهبية من الأمام ونسقت عليه جيبة أنيقة جاذبة التصميم فيما انتعلت هاف بوت مسطح.