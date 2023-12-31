مصر تتوسع في الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان

في وقت يعاني فيه العالم من التصحر وتدهور التربة والجفاف والتغيرات المناخية، نجحت مصر في إضافة أكثر من 3.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، وذلك عبر استصلاح الصحراء.

ومن أهم مشروعات الاستصلاح التي تم تنفيذها في مصر:

-مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان.

-مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، منها 350 ألف فدان في مستقبل مصر.

كما تم استصلاح 456 ألف فدان في مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، وإعادة تأهيل 1.5 مليون فدان في مشروع تنمية الريف المصري، بالإضافة إلى 650 ألف فدان في مشروعات أخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد.

توفير احتياجاتها المائية

وحرصت الدولة المصرية على توفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة، منها المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، حيث تم إنشاء محطات بحر البقر والمحسمة والحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة إجمالية تبلغ 24.4 مليون متر مكعب يوميًا. كما تم إنشاء محطات تحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 1.5 مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى التوجه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.

يؤكد هذا التوسع في الرقعة الزراعية على حرص الدولة المصرية على تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل للشباب، والتنمية الاقتصادية المستدامة.