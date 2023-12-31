نتائج قرعة كأس الرابطة المصرية.. مواجهات مشتعلة بالمجموعة الأولي

سحبت منذ قليل قرعة بطولة كأس الرابطة المصرية في مقر اتحاد الكرة المصري بمشاركة 16 فريقًا تم تقسيمهم إلي 4 مجموعات.

يُذكر أن البطولة شهدت إعتذار فريقي الزمالك والأهلي عن عدم المشاركة في هذه النسخة، ليتواجد بها جميع أندية الدوري الأخري الـ 16 فريق.

وشهدت القرعة وجود مواجهات من العيار الثقيل في المجموعة الأولي، بينما جاءت متوازنة في المجموعة الثالثة.

نتائج قرعة بطولة كأس الرابطة المصرية

المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي

المجموعة الثالثة: سيراميكا كليوباترا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري البورسعيدي - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.