محافظ أسوان: التصدي لكافة أشكال الغش التجاري وإحتكار السلع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المتابعة المستمرة للأسواق من جانب مسئولي مديرية التموين، والتصدي لكافة اشكال الغش التجاري، مشددًا علي مواجهة أى محاولات لإحتكار السلع الأساسية والإستهلاكية، مع تكثيف المرور والتواجد الميداني لكافة المسئولين بالمحافظة، من خلال الحملات المكبرة للجان المشتركة من كافة الجهات المعنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.

يأتي ذلك فى إطار تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، واحتكار التجار، وبالمتابعة المستمرة للأسواق

واوضح أنه يتم متابعة تطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بإعتبار 7 سلع وهى " السكر ، والأرز ، وزيت الخليط ، والفول ، والمكرونة ، والجبن الأبيض ، واللبن " من السلع الإستراتيجية فى تطبيق حكم المادة " 8 " من قانون حماية المستهلك، والصادر برقم 181 لسنة 2018، والتى تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الإمتناع عن بيعها، وذلك لمدة ستة أشهر .

وأوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين، بناءاً على تكليفات محافظ أسوان يتم مواصلة الجهود ، وتكثيف الحملات المشتركة بين كافة الجهات المعينة والتى أسفرت عن ضبط 4268 مخالفة متنوعة منها 1340 مخالفة فى مجال الأسواق ، و 2928 مخالفة فى مجال المخابز ، لافتاً إلى أن المضبوطات فى مجال الأسواق شملت تحرير 29 مخالفة للبيع بأزيد من السعر المقرر ، و 753 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 18 مخالفات مواد بترولية ، و 63 مخالفة لمضبوطات بدون ترخيص ، و 22 مخالفات لسلع مجهولة المصدر ، و 29 مخالفة للغش التجارى ، و 154 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية ، بالإضافة إلى تحرير 19 محضر لحوم ، و 115 محضر لتجار تموينيين ، و 139 محضر متنوع ، لافتاً بأنه فى مجال المخابز فقد ضمت قائمة المضبوطات 326 مخالفة لنقص الوزن ، و 267 مخالفة لعدم مطابقة للمواصفات ، وتحرير 12 محضر لتجميع الدقيق ، و 495 محضر للتصرف فى الدقيق ، و 692 محضر للتوقف ، و 179 محضر لإختراق ماكينات ، و 136 محضر لميزان مخالف ، فضلاً عن 30 محضر سجل ، و 10 محاضر لعدم وجود قائمة ، و 392 محضر آخرى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .