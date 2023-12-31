الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب والرياضة ينعى الكابتن عبد المنعم الحاج

بوابة الوفد الإلكترونية

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المغفور له الكابتن عبد المنعم الحاج، مدرب منتخب مصر السابق ورئيس نادي الترسانة السابق ورئيس جمعية قدامى اللاعبين الرياضيين.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الكابتن عبد المنعم الحاج سيظل ذكراه حية في قلوب الجميع، وأن إرثه الرياضي سيستمر في الإلهام والتأثير على الأجيال القادمة، معرباً عن تقديره العميق لمساهماته وجهوده في خدمة الرياضة المصرية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان في مواجهة هذا المصاب الجلل. إنا لله وإنا إليه راجعون.
 

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