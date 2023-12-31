الأحد 31 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

قنوات عرض حفل «ليلة نجمات العرب»

حفل ليلة نجمات العرب
حفل ليلة نجمات العرب

تحيي النجمات أنغام، أصالة، أحلام، نانسي عجرم، إليسا، أسماء لمنور في حفل إستثنائي مع نهاية العام تحت عنوان «ليلة نجمات العرب» اللية من مدينة الرياض بالملكة العربية السعودية .

 

قنوات عرض حفل ليلة نجمات العرب

تنقل شاشة MBC مصر اليوم في تمام العاشرة مساء على الهواء من مدينة الرياض حفل الفنانات أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور تحت شعار "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

 حفل ليلة نجمات العرب

تُقدم الفنانات أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور خلال السهرة الإستثنائية الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة.

 

يُعرض حفل " ليلة نجمات العرب"، الأحد 31 ديسمبر الساعة 10:00 مساءً، على شاشة " MBCمصر".

مواد متعلقة

روبي رقم واحد على يوتيوب بـ 3 ساعات متواصلة

الليلة.. شيرين عبد الوهاب تحيي أولى حفلاتها منذ طلاقها

كلمات أغنية «أبو سمارة» لـ أمينة

تامر حسني ينهي حداده بحفلين غنائيين

رامي صبري يبدأ 2024 بـ«النهايات أخلاق»

تامر عبدالمنعم رئيسًا شرفيًا لمهرجان «كام» للأفلام القصيرة

3 ساعات متواصلة لـ روبي تكسر حاجز المليون الأول

دواعٍ أمنية تُلغي حفل محمد منير ومسار إجباري

الجريدة الورقية