أحمد الشيخ يثير غضب جماهير الاتحاد السكندري

بات احمد الشيخ مهاجم الاتحاد السكندري والذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة محور أحاديث الكثير من جماهير نادي الأتحاد السكندري بعد قرار الجهاز الفني بقيادة طارق العشري بضرورة التخلص من الاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وعدم رغبته في استمرار الشيخ بين صفوف الفريق وإبلاغ الإدارة بهذا الامر .

مبررات قرار المدير الفني جاءت منطقية حيث أن الاعب منذ أن تم التعاقد معه وهو خارج حساباته سواء بسبب اصاباته المتكررة والتي وضعت علامات استفهام كثيرة داخل النادي حول كيفية التعاقد مع احمد الشيخ دون التأكد من سلامته بشكل تام من خلال كشف طبي دقيق وايضا التأكد من مستواه الفني خاصة وان الاعب بعيد عن الانظار منذ فترة عقب استغناء النادي المصري البورسعيدي ثم انتقاله لاحد اندية الدوري السلوفاكي المغمورة والتي قررت ايضا الاستغناء عن الاعب بشكل مباشر بعد فترة قصيرة .

من جانبه رفض الاعب قرار الجهاز الفني او التفاهم مع إدارة النادي حول إنهاء التعاقد بالتراضي وطلب الحصول على كامل مستحقاته عن كامل مدة تعاقده مع نادي الاتحاد السكندري ليكرر نفس سيناريو حسام عاشور الذي تعاقد مع الاتحاد السكندري ثم اصيب ليطالب بكامل عقده .

إدارة الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي باتت في موقف حرج للغاية في قضية احمد الشيخ حيث طالت الإدارة انتقادات الجماهير التي طالبت بضرورة الحفاظ على أموال النادي ومحاسبة المسئولي عن التعاقد مع الاعب الغير مرغوب فيه داخل قلعة الشاطبي .