محافظ الشرقية يتفقد شوارع مدينة الزقازيق

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجولة مفاجئة بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتعرف على نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد منطقة لكوظ وقسم حسن صالح، لمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بالشوارع الجانبية ، حيث تم الإنتهاء من تركيب 7 آلاف متر من إجمالي 13500 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون جنيه، وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة والتى تأتى تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضارى لمدنها.

وشدد محافظ الشرقية، على رئيس حى ثان الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والتأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة لسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف الجارية بالمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها.

والتقى الدكتور ممدوح غراب، بعدد من المواطنين والذين قدموا له الشكر وللجهاز التنفيذي لإهتمامهم بتطوير الشوارع الجانبية وإعادة رصفها باستخدام الانترلوك وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية الإطمئنان على أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بأرصفة شارع المحافظة وأعمال الرصف الجارية بشارع عثمان بن عفان وتفريعاته ، ليؤكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع العاصمة أمام مواطنيها وزائريها.

توجه محافظ الشرقية لتفقد منطقتي الأستاد وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق ليقرر تشكيل لجنة من رئاسه المركز وحي ثان لمراجعه المساحات الفارغة بين الوحدات السكنية المتعدي عليها من قبل بعض المواطنين لإعاده إستغلالها في إقامة مسطحات خضراء أو طبقاً لمشروعات التقسيم المعتمدة سلفاً لتلك المناطق.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد شوارع عزبة مرعي التابعة لرئاسة مركز الزقازيق ، ليصدر تعليماتة لرئيس المركز بالتنسيق مع رئيس حي ثان بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع أولاً بأول لخلق جو بيئي صحي ونقي للمواطنين ، وكذلك إعداد المقايسه اللازمة لرصف شوارع القرية ببلاط الإنترلوك وذلك ضمن خطه التطوير والتجميل التي يشهدها مركز الزقازيق.

رافق المحافظ في الجولة علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق، ويسرى راشد رئيس حى أول، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان، وعدد من رجال المرور.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد تفقد أعمال التطوير الجارية بميدان عرابي والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 م وارتفاع 2.25 م وإنشاء مقاعد إنتظار للمواطنين وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بجانب إجراء أعمال الصيانة اللازمة للتمثال بما لا يخل بالشكل الجمالي مع الإلتزام بمراعاة إضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان لتتلاءم مع حجم الأعمال الجارية بنفق عرابي وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

تابع محافظ الشرقية أعمال الرصف النهائية والجارية بنفق عرابي بمدينة الزقازيق بطول 350 متر بكل اتجاه ومتوسط عرض 14-20 متر ، مشدداً على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال لتشغيله رسمياً أمام حركة السيارات للقضاء على الزحام المروري داخل المدينة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن مشروع انشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق، والمقام بتكلفة 240 مليون جنيه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

وسيراً على الأقدام تفقد محافظ الشرقية عدد من الشوارع الجانبيه بمحيط ميدان عرابي لمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لإعاده الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها وتماشياً مع خطة تطوير وتجميل المنطقة.

كما تابع المحافظ أعمال النقطه الثابتة والمُشكله من رئاسة حي أول وشرطة المرافق وإدارة المتابعة الميدانية للتصدي ومنع تواجد الباعة الجائلين بالميدان ، وكذلك متابعة تنفيذ خطة غلق ومنع دخول مركبات التوكتوك داخل المدينة بالأماكن المحددة ، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وحرص محافظ الشرقية، على تفقد أعمال إنشاء النصب التذكاري والمُقرر إقامته أمام ديوان عام المحافظة ، مشدداً على الإلتزام بوضع لمسه جمالية وحضارية تتناسب مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

وإختتم المحافظ جولته بمدينة الزقازيق بلقاء عدد من المواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير الجارية وكذلك لمشاكلهم على الطبيعة، موجهاً رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانات المتاحة.

رافق المحافظ في الجولة المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والعميد تامر مباشر مدير إدارة مرور الشرقية، و يسري راشد رئيس حي أول، واشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان، وعبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة.