الشباب تختتم فعاليات برنامج «التعليم المدني» بالأقصر والإسكندرية

في إطار الإستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء 2022-2027

تحت شعار «تنمية، مواطنة، جمهورية جديدة»، اختتمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، فعاليات برنامج التعليم المدني، بمحافظتي الأقصر والإسكندرية، بمشاركة 50 شابًا وشابة من كل محافظة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وجاءت الفعاليات داخل مركز شباب المريس بالأقصر، ومركز شباب الأنفوشي بالإسكندرية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للنشء والشباب (۲۰۲۲-۲۰۲۷) والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بهدف إكساب الشباب المعلومات والاتجاهات والمهارات اللازمة كي يمارسوا حقوقهم ومسئوليتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية لدى الشباب.

ويُعد برنامج التعليم المدني، تجربة ثرية لترجمة تطلعات الشباب لتكون عملا مؤسسيًا مستدامًا، نهجًا رائدًا تتصف به الوزارة لإعداد جيلًا واعيًا ملم بأدواره المجتمعية وفق خطط متنوعة للقيام بعملية تثقيف وتدريب وتعليم النشء والشباب على الإلمام الكامل وبناء شخصية الشاب ليكون مواطنًا صالحًا محب لوطنه، يستطيع أن يحمل لواء وطنه إلى الأجيال القادمة، التركيز على تنمية الوعي بين أوساط الشباب في قضايا المجتمع المختلفة.

كما يهدف البرنامج إلى تنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية وترسيخ قيم المشاركة والمواطنة وتعزيز روح التسامح والتعامل مع الآخر والتنوع والاختلاف واحترام الحريات العامة.