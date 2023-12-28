إجراء 100 عملية في الأورام المتقدمة بقوائم الإنتظار بمستشفى الهلال بسوهاج

قال الدكتور محمد حسن مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج، أنه تم الوصول إلى إجراء العملية رقم 100، فى الأورام المتقدمة ما بين أورام ثدى وقولون وغدة درقية ونكافية وأورام الرحم، بنسب نجاح عالية، وذلك بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، تحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم، والدكتور محمد السيد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي .

وأضاف مدير فرع هيئة التأمين الصحى بسوهاج، أنه تم إدراج قسم جراحة الأورام بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج على قوائم الانتظار من شهر مايو 2023، وبلغت نسبة الإنتهاء من قوائم الانتظار حوالي 98%.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالرحيم، مدير عام مستشفى الهلال للتأمين الصحي، أن قسم جراحة الأورام برئاسة الدكتور مايكل يوسف، هو قسم تم إنشائه حديثا عام 2023، والعمل داخل القسم مستمر فى استقبال الحالات على أكمل وجه، ووجه مدير المستشفى الشكر لفريق قسم جراحة الأورام بالمستشفى، والدكتور مينا ناجي استشارى جراحة الأورام، وأطباء التخدير وطاقم التمريض.