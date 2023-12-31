ارتفاع عدد قتلى ضربات جوية أوكرانية على بيلجورود الروسية إلى 22

تسبب هجوم جوي اوكراني علي مدينة بيلجورود الي ارتفاع عدد القتلى إلى 22 ما وصفته موسكو بأنه هجوم عشوائي على الشمال مباشرة من الحدود مع أوكرانيا .

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود ومركزها الإداري مدينة بيلجورود ، وببالغ الحزن ارتفع عدد الذين لقوا حتفهم نتيجة غارة وقعت أمس في بيلجورود.

ومنطقة بيلجورود المحاذية للحدود الشمالية لأوكرانيا تعرضت مثل مناطق حدودية روسية أخرى لقصف وهجمات بطائرات مسيرة على مدار العام وألقت السلطات بمسؤولية ذلك على أوكرانيا لكن لم يحدث هجوم بهذا النطاق من قبل.

وقال جلادكوف في بيان على تطبيق تيليجرام للتراسل إن ثلاثة أطفال من بين القتلى كما أصيب 109.

وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022. ووفقا للأمم المتحدة، قُتل أكثر من عشرة آلاف مدني في أوكرانيا وقرابة 60 داخل روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت إن أوكرانيا استهدفت بيلجورود بصاروخين والعديد من المقذوفات الصاروخية الأخرى مضيفة أنها تمكنت من إسقاط أغلبها لكن بعض الحطام سقط على المدينة.

وقال جلادكوف يوم الأحد إن الهجوم ألحق أضرارا بثلاثين بناية سكنية بالإضافة إلى العديد من المنازل والسيارات.

ولم يصدر عن كييف تعليق رسمي بعد. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير الروسية.

ونقل موقع إخباري أوكراني عن مصادر لم يذكرها بالاسم قولها إن القوات الأوكرانية وجهت القصف إلى أهداف عسكرية في بيلجورود ردا على القصف الروسي الضخم للمدن الأوكرانية في اليوم السابق.

وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أن أوكرانيا شنت الهجوم الجوي من منطقة خاركيف عبر الحدود.

وخلال ساعات قليلة من الهجوم على بيلجورود، قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت عدة موجات من الهجمات الجوية على خاركيف مما أسفر عن إصابة 21 شخصا على الأقل وإلحاق أضرار ببنايات سكنية.