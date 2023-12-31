الأحد 31 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع واصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على الصحراوي الغربي

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي مواطنين مصرعهما، وأصيب 3 آخرون في  حادث تصادم وقع بين تروسيكلين وسيارة نقل ثقيل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكلين وسيارة نقل ثقيل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، أسفل الطريق الإقليمي باتجاه أسيوط، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود جثتين و3 مصابين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم الحامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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