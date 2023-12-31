حملات مرورية مكبرة لضبط المخالفين

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات موسعة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث ضبطت مخالفات لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة، ورفع السيارات المتروكة، وسحب الرخص لعدم وجود الملصق الإلكتروني لتحقيق الانضباط في الشارع.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 546 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

رصد 37 السيارات والدراجات النارية المتروكة

وتمكنت شرطة المرور من رفع 37 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات.

سحب 1712 رخص بسبب الملصق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1712 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.