الأوراق المطلوبة للتقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية

آخر موعد للتقديم على الوظيفة.. ينتهى التقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة خلال أيام.

إجمالي الأيام المتبقية

ووفقًا لما جاء على الصفحة الرسمية لهيئة النيابة الإدارية، فإن التقديم بدأ في 16 ديسمبر الجاري، وسينتهي 11 يناير الجاري كى يصبح إجمالي الأيام المتبقية 12 يومًا على آخر جامعة تسحب الملف وهي جامعة سوهاج.

التسجيل على الموقع الإلكتروني

واشترطت النيابة الإدارية، وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، أن يكون المتقدم لسحب الملف قدّم إلكترونيًا على موقع الهيئة وسجل كل البيانات المطلوبة منه وطبع الاستمارات الخاصة بالتقديم 3 نسخ حتى يتمكن من سحب ملف الوظيفة.

الجامعات التي تنتظر دورها في سحب الملفات

أما بالنسبة للجامعات المتبقية التي تنتظر دورها في سحب الملفات، بلغ 16 جامعة جاءت كالتالي:

- الأحد 31 ديسمبر جامعة الإسكندرية.

- الاثنين 1 يناير جامعتا الفيوم وأزهر أسيوط.

- الثلاثاء 2 يناير جامعة بني سويف.

- الأربعاء 3 يناير جامعات المنيا وأزهر المنيا وأسوان.

- السبت 6 يناير جامعة أسيوط.

- الاثنين 8 يناير جامعة جنوب الوادي.

- الثلاثاء 9 يناير جامعتا أزهر القاهرة وأزهر المنصورة.

- الأربعاء 10 يناير كليات الشرطة - الجامعة الألمانية - الجامعة البريطانية.

- الخميس 11 يناير جامعة سوهاج.

الأوراق المطلوب تقديمها بالملف:

- طلب تعيين باسم المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية "يطبع الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة من خلال موقع تسجيل البيانات الخاص بالهيئة والتوقيع عليه بخط اليد".

- شهادة التخرج المؤقتة "شرط أساسي لقبول الملف"

- شهادة بتقديرات سنوات الدراسة "مثبت بها مجموع درجات كل سنة على حده" وهي شرط أساسي لقبول الملف

- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم

- تقديم ما يثبت الموقف التجنيدي

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم "سارية"

- صورة بطاقة الرقم القومي للوالدين "سارية"

- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم - وفي حالة السفر "شهادة تحركات للوالد - وفي حالة الوفاة "شهادة وفاة"

- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي و8 صور فوتوغرافية حديثة

- صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم