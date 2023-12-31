موعد مباراة توتنهام وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق توتنهام مساء اليوم الأحد، مع نظيره بورنموث ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ستاد توتنهام هوتسبير.

موعد مباراة توتنهام وبورنموث اليوم

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة توتنهام وبورنموث اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة والسادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

وسيتم بث مباراة توتنهام ضد بورنموث عبر قناة bein sports 2.

ويخوض فريق توتنهام لقاء اليوم علي ملعبه ووسط جماهيره بحثًا عن استعادة كبريائه بعد الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام برايتون بنتيجة 4-2 في الجولة السابقة.

علي الجانب الأخر يتطلع فريق بورنموث إلى البناء على سلسلة انتصاراته الأخيرة والابتعاد عن مخاوف الهبوط.

ويحتل بورنموث حاليًا المركز الـ12 برصيد 25 نقطة، فيما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

أرقام وإحصائيات قبل مباراة توتنهام وبورنموث

سجل توتنهام 32 هدفًا في 13 مباراة بالدوري أمام بورنموث وهو أعلى مستوى لهم ضد أي فريق واجهوه 10 مرات على الأقل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

خسر بورنموث كل من مبارياته الخمس الأولى خارج أرضه أمام توتنهام قبل أن يفوز بهذه المباراة 3-2 الموسم الماضي.