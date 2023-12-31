النائب العام يهنئ الرئيس السيسي بالسنة الجديدة

أرسل المستشار محمد شوقي النائب العام، برسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

قال النائب العام في رسالته "يطيب لي وجميع أعضاء النيابة العامة والعاملين بها، أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، سائلين المولى عز وجل أن يعيده عليكم وعلى الشعب المصري العظيم، بالخير واليمن والبركات، محققين ما تصبون إليه من الآمال والغايات، لرفعة وطننا العزيز وشعبه العظيم وكل عام وسيادتكم بخير.