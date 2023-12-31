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بدء التشغيل التجريبى بالركاب لمحطات الجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو
الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

النائب العام يهنئ الرئيس السيسي بالسنة الجديدة

النائب العام
النائب العام

أرسل المستشار محمد شوقي النائب العام، برسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

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النائب العام يلتقي أبناءه من أعضاء النيابة العامة

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النائب العام يشارك في تكريم أعضاء العامة المميزين باحتفالية تكريم القضاة

قال النائب العام في رسالته "يطيب لي وجميع أعضاء النيابة العامة والعاملين بها، أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، سائلين المولى عز وجل أن يعيده عليكم وعلى الشعب المصري العظيم، بالخير واليمن والبركات، محققين ما تصبون إليه من الآمال والغايات، لرفعة وطننا العزيز وشعبه العظيم وكل عام وسيادتكم بخير.

 

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