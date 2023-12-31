عاجل
بدء التشغيل التجريبى بالركاب لمحطات الجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو
الأحد 31 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق والطرق بمدينة حدائق العاصمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن للازمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، بزيارة إلى مدينة حدائق العاصمة، لتفقد مشروعات المرافق والطرق بالمدينة، يرافقه  المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة،  ومسئولو الجهاز، والمشروعات.

واستهل مسئولو الإسكان الزيارة بجولة بمشروع تنفيذ محطة رافع مياه صرف صحي، ومشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي، ومشروع خط مياه قطر ٩٠٠مم، المغذى للمرحلة الثانية لوحدات الإعلان الرابع عشر من مدينة حدائق العاصمة.

وشدد المهندس أشرف فتحي محمود، على ضرورة المتابعة المستمرة من المسئولين بالجهاز، والتنبيه على الشركات العاملة بتلك المشروعات، بتكثيف الأعمال لزيادة نسب الإنجاز، والانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها للاستفادة منها، حيث إن هذه المشروعات تخدم الحاجزين بالمرحلة الثانية من الإعلان الرابع عشر بمنطقة ٢٣٥٠ بمدينة حدائق العاصمة.

كما استكمل مسئولو الإسكان الجولة، بالمرور على أعمال الطرق، وأعمال شبكات الصرف الصحي، وشبكات المياه الجارى تنفيذها بالمرحلة الثانية من الإعلان الرابع عشر بمنطقة ٢٣٥٠ فدانًا، حيث أكد المهندس أشرف فتحي، على مسئولى إدارة المرافق بالجهاز، ضرورة التنسيق الدائم مع القطاعات المتخصصة فى هذا المجال،  نظراً لأهمية ذلك لسكان المدينة.

وأكد المهندس عمار مندور، أنه يتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع الشركات العاملة بالمشروع للتنبيه على زيادة نسب الإنجاز، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على الشركات بتوفير الخامات والمعدات والعمالة اللازمة لإنهاء تلك المشروعات بالجودة المطلوبة.

مواد متعلقة

مواعيد تسليم 3411 قطعة أرض "إسكان اجتماعي" بمدينة السادات

موعد بدء تسليم 3411 قطعة أرض "إسكان اجتماعي" بمدينة السادات

"مدبولي" يسلِّم عقود وحدات سكنية للمستفيدين بمبادرة "سكن لكل المصريين"

شروط التعاقد على شقق الإسكان بنظام الإيجار.. 1000 وحدة في 4 محافظات

رابط التقديم إلكترونيًا للحصول على تراخيص الإعلان بالقاهرة الجديدة

إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لحجز وحدات جنة وسكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة

رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يتفقد مشروعات المحاور والطرق

وزير الإسكان يتابع موقف إزالة مخالفات البناء بمدن العبور و6 أكتوبر والشيخ زايد
الجريدة الورقية