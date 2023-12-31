تحرير 48 مخالفة تموينية خلال شهر ديسمبر بقوص

صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، إن ادارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع إدارة الطب البيطرى، شنتا حملات مكثفة على الأسواق بنطاق المدينة والقرى التابعة له خلال شهر ديسمبر الموشكة نهايته، أسفرت عن تحرير ٤٨ محضر مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح الدكتور قدري الشعيني أن المخالفات شملت تحرير ٣٧ محضرًا لأصحاب المحلات التجارية ومحال الجزارة، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وانتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية المعروض، وعدم الاحتفاظ بالفواتير فضلًا عن ذبح وعرض لحوم خارج المجازر الحكومية، مسترسلًا تصريحاته بأنه تم تحرير ١١ محضرًا للمخابز البلدية من قبل لجان التفتيش ومراقبي إدارة التموين تضمنت المخالفات محاضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وخبز غير مطابق للمواصفات وأخرى للتصرف في كميات الدقيق.

وأكد رئيس المركز أن الحملات الرقابة التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دورى لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية صلاحيتها لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.