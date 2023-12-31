موعد استئناف فيلم "ع الماشي" لـ علي ربيع

يعود الفنان علي ربيع، لتصوير فيلمه الجديد "ع الماشى"، بعدما حصلوا على إجازة الكريسماس مؤخرًا، يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير المقبل.

فيلم "ع الماشى"، إخراج محمد الخبيري، تأليف أحمد الوهاب، وإنتاج فتحى إسماعيل ويوسف الطاهر وتوزيع سينرجى، ويشارك في بطولة العمل كل من : "علي ربيع، صلاح عبد الله، كريم عفيفي وآية سماحة".

آخر أعمال الفنان علي ربيع

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان علي ربيع فيلم "بعد الشر"، الذي عرض في السينمات الفترة الماضية، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب، بطولة ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.

وتدور احداث الفيلم، حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش.