قبول دفعة جديدة من الأطفال للمشروع القومي للموهبة الحركية بالشرقية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، فتح باب القبول للتقدم للأطفال من مواليد "٢٠١٥ _ ٢٠١٦ _ ٢٠١٧" للاشتراك في المشروع القومى للموهبة الحركية.

وأشارت المديرية إلى أن المشروع يأتي فى إطار دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ باكتشاف ورعاية الموهوبين من الأطفال فى سن مبكر، وتأهيلهم بدنيا وتدريبهم تحت إشراف لجنة علمية متخصصة.

كنا يهدف المشروع إلى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر، تدعيمًا للمنتخبات القومية للوصول المنصات التتويج، بالإضافة إلى توفير فرص أكبر لانتقاء المواهب الرياضية للألعاب الرياضية الأولمبية، تنسيقا وتكاملًا مع المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وتوجيه الأطفال للأنشطة الرياضية الموهوبين والمتميزين فيها بطرق علمية مقننة.

ينفذ المشروع برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور تامر عبدالعظيم مدير المشروع القومى للموهبة الحركية.

ونوهت المديرية، إلى الراغبين في تسجيل أبنائهم في المشروع؛ التوجه إلى مديرية الشباب والرياضة بالشرقية الدور الثالث إدارة الأداء الرياضى، وتقديم المستندات المطلوبة.