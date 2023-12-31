بيسيرو : نيجيريا ومصر المرشحين الأبرز للفوز بالكان

قبل أقل من اسبوعين على أنطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية في ١٣ يناير المقبل في العاصمة الأيفوارية ابيدجان رشح البرتغالي جوزية بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا منتخبي مصر ونيجيريا للحصول على اللقب الأفريقي مؤكدا أنهما الأفضل حاليا في القارة السمراء .

وقال بيسيرو في تصريحات لوسائل اعلام نيجيرية : لاشك ان منتخب مصر هو الأفضل في القارة حاليا بقيادة النجم الأفضل في أفريقيا واحد افضل الاعبين على مستوى العالم محمد صلاح . مصر لديها منتخب قوي للغاية وانا مقتنع انهم المرشح الاول للحصول على اللقب .

وعن منتخب نيجيريا الذي يسعى للحصول على اللقب الرابع في تاريخه بعد القاب ١٩٨٠ بنيجيريا و ١٩٩٤ بتونس و ٢٠١٣ في جنوب أفريقيا قال بيسيرو : من اللحظة الاولى لتوقيعي التعاقد مع منتخب نيجيريا قلت ان هدفي هو الحصول على لقب كأس الأمم الافريقية وهذا ما نعمل عليه وندرس حاليا منافسينا بدقة لتحقيق هذا الهدف .

واضاف المدير الفني لمنتخب نيجيريا : منتخبات كثيرة ستأتي الى الكان وهدفها الحصول على اللقب والكل يسعى لرفع الكاس في نهاية المطاف لكن تظل هناك منتخبات هي المرشحة الاقوى واظن ان منتخب مصر ومنتخب نيجيريا هما الاقوى والافضل .

المعروف ان منتخب مصر هو المنتخب الاكثر تتويجا بلقب كأس الأمم الافريقية برصيد سبع بطولات و تأهل إلى النهائي في عشر بطولات وهو رقم قياسي .