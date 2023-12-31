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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

غدا.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة بنها الأهلية

جامعة بنها الأهلية
جامعة بنها الأهلية

أعلنت جامعة بنها الأهلية أنه من المقرر بدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2023-2024 غدا  الإثنين الموافق الأول من يناير 2024 بكليات الجامعة.


أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية أنه يمكن الإطلاع على جدول الإمتحانات لكل الفرق والكليات بالجامعة من خلال الرابط التالي https://bnu.edu.eg/page/exam_timetable

وأعرب رئيس جامعة بنها الجامعة عن أمنياته وأمنيات هيئة التدريس  لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح مشيرا أن جري إعلان جدول الامتحانات  بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع الكليات فيما أقر مجلس الجامعة الضوابط والقواعد المنظمة للامتحانات.

أوضح رئيس جامعة بنها الأهلية أن شدد علي ضرورة الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة والدعم لهم والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها مشيرًا إلى أن أعمال الامتحانات مستمرة لمدة أسبوعين.

وأوضح رئيس جامعة بنها الأهلية أنه وجه بالعمل علي تفادي حدوث أية معوقات أو شكاوى مشيرا أنه جري وضع قواعد وإجراءات صارمة لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات.


أضاف رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور أن الإمتحانات بالكليات  والفرق الدراسية والبرامج المختلفة من المقررات الدراسية التي درسها الطلاب مؤكدا علي  الدعم الكامل والمستمر من أجل الإرتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق رسالة الجامعة

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