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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل وموعد العرض الخاص لفيلم "الحريفة"

فيلم الحريفة
فيلم الحريفة

يستعد صناع فيلم "الحريفة"، للإحتفال بالعرض الخاص يوم الأربعاء المقبل بإحدى سينمات أكتوبر، ومن المقرر حضور أبطاله منهم الفنان نور النبوي وكزبرة وأحمد حسام ميدو.

ويشار إلى أن طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الحريفة" مؤخرًا، الإعلان الرسمي، المقرر عرضه يوم 4 يناير في السينمات المصرية و11 يناير في جميع الدول العربية.

وظهر خلال التريلر تواجد مجموعة من ضيوف الشرف من لاعبي الكرة السابقين منهم :"عبد الستار صبري وأمير عبد الحميد وتامر بيجاتو وجمال حمزة.

أبطال فيلم الحريفة

فيلم الحريفة، بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

قصة فيلم الحريفة

‎وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

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