موعد صرف معاشات يناير 2024.. زيادة جديدة

موعد صرف معاشات يناير 2024.. ساعات قليلة تفصلنا عن صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة والتي يتم صرفها لأصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم أكثر من 11 مليون مواطن، حيث يبدأ صرف المعاشات من يوم 1 يناير 2024 ويستمر 6 أيام.

الحد الأدنى للمعاشات

ومن بداية صرف معاشات يناير 2024، يرتفع الحد الأدنى للمعاشات، ليكون 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، كما يزداد الحد الأقصى للمعاشات، ليكون 10 آلاف جنيه، بدلًا من 8720 جنيهًا، وفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

الاشتراك التأميني

وجاء قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى تطبيقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة الحد الأدني والحد الأقصي وذلك بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم.

جدول صرف معاشات شهر يناير 2024

أقل من ألف جنيه يتم الصرف خلال يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 يناير 2024.

أقل من ألفي جنيه يتم الصرف خلال يومي الأربعاء والخميس 3 و4 يناير 2024.

أقل من 3 آلاف جنيه يتم الصرف خلال يومي السبت والاثنين 6 و8 يناير 2024.

الأكثر من 3 آلاف جنيه يتم الصرف خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 يناير 2024.