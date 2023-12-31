من الدرجة الأولى حتى الثالثة.. كيف تستخرج شهادة الوفاة بخطوات بسيطة

تعد شهادة الوفاة الأقارب سواء الأب أو الأم أو الزوجة من أكثر المستندات التي يحتاجها المواطنين من أجل انهاء أوراق ومستندات هامة في حياتهم كإعلام الوراثة والقيد العائلي والتقديم على المعاشات وغيرها من هذه الأوراق.

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية طريقة استخراج شهادة الوفاة تجنبًا للتأخير عند الذهاب إلى السجل المدني بسبب نقص الأوراق وهي كالتالي:

طريقة وأوراق استخراج شهادة الوفاة:

1- في البداية يجب على المواطن الذي يريد استخراج شهادة الوفاة التوجه إلى أقرب مكتب أحوال مدنية حسب محل إقامته.

2- بعد ذلك يتوجه إلى شباك شراء النماذج لشراء نموذج 40 وملء البيانات بالكامل مع ضرورة كتابة اسم الشخص المتوفي.

3- بعد ذلك يقدم النموذج إلى الموظف المختص في الأحوال المدنية.

4- يجب تقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب استخراج شهادة الوفاة.



من لهم الحق في استخراج شهادة الوفاة ودرجة القرابة بالمتوفي:

1- أقارب المتوفي من الدرجة الأولى وحتى الدرجة الثالثة للشخص المتوفي.

2- وكلاء الأقارب من الدرجة الأولى إلى الثالثة للمتوفي، والذين لديهم حق التعامل مع الأحوال المدنية.