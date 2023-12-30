مصرع شخصين وإصابة 3 في حادث تصادم وقع بين سيارتين بالفيوم

لقي شخصين مصرعهما وإصابة 3 آخرين، علي طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، اثر حادث تصادم وقع بين سيارتي نقل ودراجتين بخاريتين، بعد قرية هوارة في اتجاه الناصرية، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مصرع شخصين وإصابة 3 اخرين اثر حادث تصادم وقع بين سيارتين بالفيوم

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم وقع بين سيارتي نقل ودراجتين بخاريتين، على طريق القاهرة أسيوط الغربي بالقرب من الكوبري العلوي أمام منطقة دمو الجديدة بعد قرية هوارة باتجاه الناصرية، ووجود متوفيين ومصابين.

وفور تلقي البلاغ انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أنه بسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد سائق إحدى السيارتين ما أدى لاصطدام سيارة بالأخرى، ما نتج عنه تصادم الدراجتين، وأسفر ذلك عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.

ونقلت سيارات الإسعاف جثتين إلى مستشفى الفيوم العام، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بعد توقفها وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بمعاينة موقع الحادث والتحفظ على الجثتين، لحين الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وتسليمهم لذويهم ومباشرة التحقيق.