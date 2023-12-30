نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة الادعاءات التى تم تداولها على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقتل أحد الصحفيين بمحافظة البحر الأحمر، عقب نشره لمقطع فيديو يدعى خلاله تحصله على مستندات تفيد تملك والدة قرينة رئيس إحدى الدول لفيلا بمحافظة البحر الأحمر.

الداخلية ..توضح حقيقة اغتيال صحفي بالبحر الأحمر

وأكد المصدر على أنه أمكن تحديد الفيلا المنشور صورتها وتبين أنها مملوكة لمصريين وبالاستعلام من الجهات المختصة أكدت عدم وجود أية تصرفات بنقل الملكية الخاصة بها، كما لم تتلقَ الأجهزة الأمينة أية بلاغات بشأن تعرض الشخص الظاهر بمقطع الفيديو للإيذاء.

انهيار عقارمن 3 طوابق في الزيتون

شهدت منطقة حدائق الزيتون، مساء اليوم السبت، انهيار عقار مكون من 3 طوابق، وانتقلت قوات الإنقاذ البري والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ .

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة حدائق الزيتون.

وعلى الفور انتقلت الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وقوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وفرض كردون أمني في مسرح العقار المنهار، فيما يتم البحث عن عالقين أسفل الأنقاض بالإضافة إلى سؤال شهود العيان لبيان لملابسات وظروف الواقعة.