محاضرات مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بالفيوم

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالفيوم برئاسة الدكتور عاصم مرسي وكيل الوزارة تنفيذ القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بإدارتي طامية وغرب الفيوم.

ياتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم باستمرار تنفيذ القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية.

خلال ذلك نظمت إدارة البرلمان بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم، برئاسة المهندس عمر العزالي مدير الإدارة عدد من المحاضرات المجانية، لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وخلال تفقده للمحاضرات قدم وكيل الوزارة، رسالة شكر وتقدير للمعلمين الذين قاموا بتقديم المحاضرات المجانية لطلاب وطالبات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة وهم نخبة مميزة من أكفأ معلمي الجمهورية، كما قدم رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على القوافل التعليمية المجانية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، وذلك بحضور أسامه الجيزاوي وكيل مديرية الشباب والرياضة لشئون الشباب.

إستمرار تنظيم المحاضرات المجانية للطلاب بالمدارس ومراكز الشباب بالفيوم

وفي سياق متصل نظمت مديرية الشباب والرياضة بالفيوم ، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وإدارة طامية الشبابية، عدد من المحاضرات بمقر نادي النصر الرياضي بمدينة طامية، بحضور ومتابعة محمود هيبة مدير عام إدارة طامية التعليمية، وعماد فكري وكيل الإدارة، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية، بإدارة طامية التعليمية، ومن مديرية الشباب والرياضة، حضر المحاضرات المجانية، الدكتور عاصم محمد مرسي مدير مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، وأسامة عبدالمجيد وكيل مديرية الشباب والرياضة، وعمر أحمد الغزالي مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومسعد محمد مدير إدارة الشباب.

وأوضح وكيل الوزارة أن المحاضرات شهدت حضور 13 ألف طالب على مدار اليومين الماضيين بواقع 11200 طالب من مدارس مركز طامية وعدد 1800 طالب من مدارس مركز الفيوم من طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، وتم تنفيذ المحاضرات بقاعات المدرسة الثانوية التجارية ومدرسة الشهيد مصطفى أحمد على للتعليم الأساسي.

وفي إدارة غرب الفيوم التعليمية، تم تنظيم عدد من المحاضرات المجانية بقاعة المسرح بمدرسة الشهيد مصطفى أحمد على، ومدرج مدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات، تحت إشراف ومتابعة مروة عبدالعزيز مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية بإدارة غرب الفيوم التعليمية ، ومسئولي مديرية الشباب والرياضة.